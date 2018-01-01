Переключиться на мобильную версию

Беленюк: Кэмпбеллу надо на борьбу

Комментариев: 0
Жан Беленюк следил за поединком Василий Ломаченко и Люка Кэмпбелла.
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Getty Images

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал бой Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла, в котором победа осталась за украинцем.

Беленюк не сомневался в победе Ломаченко, но отметил борцовские способности британца.

"Не сплю этой ночью как и вся Украина. Блестящая победа Василия Ломаченко на туманном Альбионе! Ни секунды не сомневался, но нужно отдать должное и Люку Кэмпбеллу, - достойно держался против нашего чемпиона. P.S. Люку надо на борьбу, я рассмотрел в нем способности к ней", - написал Беленюк в своем Instagram.

Отметим, что теперь Ломаченко владеет тремя поясами в легком весе - WBA, WBO и WBC.

После поединка Ломаченко назвал желаемого соперника в следующем бою, а Боб Арум пообещал бои с лучшими бойцами.

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, Жан Беленюк, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь