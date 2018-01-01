Арум: Ломаченко будет боксировать с лучшими в легком и полулегком дивизионах

Боб Арум надеется, что Ломаченко завоюет четвертый титул.

Василий Ломаченко выиграл поединок против Люка Кэмпбелла, завоевав третий титул в легком весе - WBC, добавив его к уже имеющимся двум - WBO и WBA.

Промоутер чемпиона верит, что он сможет выиграть и четвертый титул и пообещал, что украинец будет боксировать с лучшими в легком, а также полулегком дивизионах.

"Надеюсь, нам удастся выиграть четвертый пояс, но Ломаченко сказал мне, что не может дождаться, когда вернется в Великобританию, чтобы снова провести здесь бой.

Он из таких великих бойцов как Мухамед Али, Марвин Хаглер, Шугар Рэй Леонард, Флойд Мейвезер, Оскар Де Ла Хойа, Мэнни Пакьяо. Он принадлежит к числу этих боксеров.

Ломаченко будет проводить бои с лучшими в полулегком и легком весах", - цитирует Арума Sky Sports.

Отметим, что после боя Ломаченко назвал следующего желаемого соперника.

Напомним, что после поединка с украинцем Кэмпбелл попал в больницу.