Ломаченко: Конечно, теперь я хочу боксировать с Теофимо Лопесом

Василий Ломаченко не верит в то, что Лопес сможет выиграть в своем предстоящем бою.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко выиграл третий титул - WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.

По окончании боя украинец выразил желание встретиться с Теофимо Лопесом, который не раз бросал вызовы чемпиону. Однако, Ломаченко не верит в победу американца в его предстоящем бою против Ричарда Комми.

"Конечно, я хочу боксировать с этим парнем, Теофимо Лопесом... Но я не думаю, что выиграет у Ричарда Комми", - цитирует слова Ломаченко после боя журналист Джэк Донаван в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Кэмпбелл после боя с украинцем попал в больницу.