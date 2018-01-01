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Ломаченко: Конечно, теперь я хочу боксировать с Теофимо Лопесом

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Василий Ломаченко не верит в то, что Лопес сможет выиграть в своем предстоящем бою.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко выиграл третий титул - WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.

По окончании боя украинец выразил желание встретиться с Теофимо Лопесом, который не раз бросал вызовы чемпиону. Однако, Ломаченко не верит в победу американца в его предстоящем бою против Ричарда Комми.

"Конечно, я хочу боксировать с этим парнем, Теофимо Лопесом... Но я не думаю, что выиграет у Ричарда Комми", - цитирует слова Ломаченко после боя журналист Джэк Донаван в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Кэмпбелл после боя с украинцем попал в больницу.

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Теги: Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, бокс
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