Ломаченко: Я хочу драться дальше, но я зависим от Боба Арума

Василий Ломаченко заявил, что дальше его целью является звание абсолютного чемпиона мира.

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко на ринге после победы над Люком Кэмпбеллом в очередной раз заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира.

“Конечно, я рад победе. Хочу поблагодарить зрителей, который пришли поддержать нас, посмотреть этот прекрасный бой.

Далее, IBF - это мой титул. Я хочу драться дальше, но я зависим от Боба Арума“, - заявил Ломаченко.