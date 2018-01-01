Ломаченко разобрался с Кэмпбеллом

омаченко победил Кэмпбелла, выиграв третий чемпионский пояс в легком весе.

Украинец Василий Ломаченко в Лондоне одолел британца Люка Кэмпбелла и добавил к своим чемпионским поясам в легком весе по версиям WBA и WBO вакантный титул чемпиона мира WBC.

После первого раунда, который Ломаченко традиционно оставил для "разведки", дальше украинец держал ход поединка под контролем, держал высокий темп, хотя и не форсировал события.

Трижды для Кэмпбелла были действительно сложные моменты – в пятом и седьмом раунде Люк пропускал и попадал под обстрел Ломаченко, но британца спасал вовремя прозвучавший гонг.

В 11-м раунде Ломаченко пошел в атаку, после чего британец оказался в нокдауне. Люк с трудом достоял до последнего в этом бою гонга, но победа украинского боксера не должна была вызывать сомнений.

В итоге бой прошел 12 раундов - единогласным решением судей победил Ломаченко.