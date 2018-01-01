Поветкин победил Хьюи Фьюри в андеркарте боя Ломаченко

Поветкин победил Хьюи Фьюри единогласным решением судей.

Российский боксер Александр Поветкин одержал победу в бою с британцем Хьюи Фьюри на O2 Арене в Лондоне в главном поединке андеркарта Ломаченко - Кэмпбелл.

Поветкин прессинговал соперника и был немного точнее, Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам по большей части атаковал прямыми ударами, после чего вязал Александра.

Если первая половина еще была где-то равной, то во второй половине лучше выглядел Поветкин, который в заключительном раунде забрал концовку благодаря нескольким точным и сильным ударами.

В итоге бой длился все 12 раундов, по итогам которых все три судьи отдали россиянину победу со счетом 117:111.