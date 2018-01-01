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Красюк: Спонг станет соперником Усика, если победит ночью в Мексике

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Следующий оппонент Александра станет известен в ближайшее время.
Тайрон Спонг
Тайрон Спонг
Boxing Scene

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк подтвердил, что вероятным соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика станет голландец Тайрон Спонг.

Функционер заявил, что известный кикбоксер встретится в ринге с украинцем в том случае, если победит в сегодняшнем поединке эквадорского боксера Джейсона Минду, который состоится в Мексике.

"Такам остается в нашем списке, он все еще хочет поединка с Александром. Но у нас возникли промоутерские разногласия с его новой промоутерской компанией. 

После этого возник вариант с голландцем Тайроном Спонгом. У него сегодня ночью в Мексике пройдет поединок. Если Спонг сегодня сможет победить, то он станет соперником Усика 12 октября. 

Также мне сообщили, что хорватский супертяжеловес, который находится в рейтинге даже выше Спонга готов встретиться с Усиком. У нас есть 3 варианта для следующего поединка Александра", – сказал Красюк в программе "Великий бокс" на телеканале Интер.

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