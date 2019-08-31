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Хэйни: Думаю, что Ломаченко не нокаутирует Кэмпбелла

Комментариев: 2
Американский проспект дал прогноз на бой Василия и претендента.
Девин Хэйни
Девин Хэйни
Boxing Scene

Непобежденный проспект легкого дивизиона Девин Хэйни поделился прогнозами на предстоящий титульный бой чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла. 

Молодой боксер не сомневается в победе украинского спортсмена, однако считает, что этот поединок закончится решением судей.

"Уверен, что поединок Кэмпбелла и Ломаченко не завершится нокаутом одного из боксеров. У Люка могут быть некоторые проблемы, особенно с первых минут боя. У него есть навыки, он высокий парень с большим размахом рук.

Я думаю, что это будет зрелищное противостояние, даже если Кэмпбелл не выиграет. Я верю, что Ломаченко победит, но решением судей. Он не нокаутирует Кэмпбелла", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.08.2019, 21:07
Оценка:  0
гость
Неинтересно смотреть, как европеец бьёт европейца. Вот если б Лома ват ника отпи здил!
русский  (аноним)  31.08.2019, 21:04
Оценка:  0
русский
Хочу лизать яички и анус этого красавчика в Питере. Хочу в пуканчик.
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