Кэмпбелл: Однажды я стану суперзвездой, как Ломаченко

Британец признал достижения своего будущего соперника.

Британский боксер Люк Кэмпбелл в преддверии титульного поединка против чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко рассказал о своей мечте и цели, которую он хочет достичь в своей профессиональной карьере.

Следующий соперник украинца признался, что хочет добиться таких же успехов, как и его оппонент. Кэмпбелл очень серьезно настроен на победу в бою с Ломаченко и намерен стать суперзвездой в мире бокса.

"Я оказался в такой позиции, в которой хотел бы оказаться каждый боксер. Все хотят быть в главном событии вечера бокса на переполненной O2 Arena, транслируемый по системе PPV. Это невероятно. Я рад быть частью этого боя, но такая роль меня устраивает не полностью. Я здесь, чтобы победить. Я спокоен, расслаблен и восхищен.

Я всегда был где-то на грани. Я часто участвовал в подобных событиях, подбирался к статусу хэдлайнера. И вот наконец я стал участником главного события вечера. Точнее, я уже возглавлял вечера бокса, но это не были настолько крупные поединки.

Ломаченко стал суперзвездой благодаря своим результатам. Он чемпион мира в трех весовых категориях. Василий заслужил этого своими достижениями. Правильный выбор времени играет в жизни ключевую роль.

Я не был чемпионом мира в трех дивизионах, но однажды я буду такой же суперзвездой. Я не буду доволен на 100 процентов, пока не реализую свою мечту и не стану чемпионом мира", - приводит слова Кэмпбелла Boxing Scene.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.