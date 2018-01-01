Арум: Анатолий Ломаченко - гениальный тренер, Мохаммед Али и Кил Кленси не ровня ему
Известный американский менеджер Боб Арум, который представляет интересы украинского чемпиона Василия Ломаченко, высказался касательно наставника чемпиона мира WBA и WBO Анатолия Ломаченко, назвав его абсолютным гением.
"Анатолий Ломаченко – лучший тренер, которого я когда-либо видел в своей карьере. Он абсолютный гений.
Он очень серьезный специалист, который знает спорт на все сто. Однако, несмотря на это, он продолжает развиваться, он постоянно в поисках новой информации, он работает над своими знаниями. Он мастер.
Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Я видел работу Мохаммеда Али и Каса Д’Амато, видел Данди с Килом Кленси, никто, еще раз повторяю никто не сравниться с Анатолием Ломаченко. Это абсолютная правда", - рассказал американец.
Ранее сообщалось, что Боб Арум готов организовать Ломаченко бой в Украине.
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