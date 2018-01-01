Арум: Анатолий Ломаченко - гениальный тренер, Мохаммед Али и Кил Кленси не ровня ему

Также промоутер заявил, что Ломаченко-старший очень серьезный специалист.

Известный американский менеджер Боб Арум, который представляет интересы украинского чемпиона Василия Ломаченко, высказался касательно наставника чемпиона мира WBA и WBO Анатолия Ломаченко, назвав его абсолютным гением.

"Анатолий Ломаченко – лучший тренер, которого я когда-либо видел в своей карьере. Он абсолютный гений.

Он очень серьезный специалист, который знает спорт на все сто. Однако, несмотря на это, он продолжает развиваться, он постоянно в поисках новой информации, он работает над своими знаниями. Он мастер.

Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Я видел работу Мохаммеда Али и Каса Д’Амато, видел Данди с Килом Кленси, никто, еще раз повторяю никто не сравниться с Анатолием Ломаченко. Это абсолютная правда", - рассказал американец.

Ранее сообщалось, что Боб Арум готов организовать Ломаченко бой в Украине.