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У Арума есть запрос на проведение боя Ломаченко в Казахстане

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Боб Арум готов организовать Ломаченко бой в Украине.
У Арума есть запрос на проведение боя Ломаченко в Казахстане

Известный американский промоутер Боб Арум, который представляет интересы украинского чемпиона Василия Ломаченко, в интервью каналу Luckypunchnet рассказал о том, что у них есть запрос на проведение боя в Казахстане.

"Я не знаю, что сейчас за ситуация в Украине, но у нас есть запрос на проведение его боя в Казахстане. Если у нас будет правильное предложение, чтобы Василий провел бой в Украине, мы его организуем. Здесь нет проблемы для телевещателя, где Василий является звездой и ESPN. Если бой будет в Европе вечером, а по американскому времени, это будет обед - люди будут смотреть", - сказал Арум.

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