Теофимо Лопес прибыл в Лондон на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Американский боксер легкого веса Теофимо Лопес надеется встретится с победителем боя в следующем году.

Американский проспект Теофимо Лопес, ставший обязательным претендентом на титул IBF Ричарда Комми, прибыл в Лондон на бой за три пояса в его категории между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

В декабре Лопес проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBF с Комми, а затем планируется, что победители поединков Ломаченко - Кэмпбелл и Лопес – Комми в начале 2020 года встретятся на ринге, чтобы определить абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.