Переключиться на мобильную версию

Ломаченко - Кэмпбелл: кто выступит на разогреве боксеров

Комментариев: 0
Перед главным боем вечера пройдут восемь встреч.
Ломаченко - Кэмпбелл: кто выступит на разогреве боксеров

Украинский чемпион легкого веса по версии WBO и WBA Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

Вечер бокса в Лондоне начнется в 18:00 по киевскому времени. Перед главным поединком Ломаченко - Кэмпбелл зрителей будут разогревать еще 8 поединков, среди которых желаемый соперник нашего Артема Далакяна - чемпион WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардс, а также бой Хьюи Фьюри против Александра Поветкина.

Список боев андеркарта:

Коннор Когилл (Великобритания) - Дин Джонс (Великобритания)
Мартин Уорд (Великобритания) - Жозуе Бендана (Никарагуа)
Джеймс Теннисон (Северная Ирландия) - Атиф Шафик (Великобритания)
Саванна Маршалл (Великобритания) - Даниэле Бастиери (Бразилия)
Джо Кордина (Великобритания) - Гэвин Гвинн (Великобритания)
Джошуа Буатси (Великобритания, Гана) - Райан Форд (Канада)
Чарли Эдвардс (Великобритания) - Хулио Сесар Мартинес (Мексика)
Хьюи Фьюри (Великобритания) - Александр Поветкин (Россия)

Бой Ломаченко - Кэмпбелл ориентировочно начнется после полуночи.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь