Ломаченко - Кэмпбелл: кто выступит на разогреве боксеров

Перед главным боем вечера пройдут восемь встреч.

Украинский чемпион легкого веса по версии WBO и WBA Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

Вечер бокса в Лондоне начнется в 18:00 по киевскому времени. Перед главным поединком Ломаченко - Кэмпбелл зрителей будут разогревать еще 8 поединков, среди которых желаемый соперник нашего Артема Далакяна - чемпион WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардс, а также бой Хьюи Фьюри против Александра Поветкина.

Список боев андеркарта:

Коннор Когилл (Великобритания) - Дин Джонс (Великобритания)

Мартин Уорд (Великобритания) - Жозуе Бендана (Никарагуа)

Джеймс Теннисон (Северная Ирландия) - Атиф Шафик (Великобритания)

Саванна Маршалл (Великобритания) - Даниэле Бастиери (Бразилия)

Джо Кордина (Великобритания) - Гэвин Гвинн (Великобритания)

Джошуа Буатси (Великобритания, Гана) - Райан Форд (Канада)

Чарли Эдвардс (Великобритания) - Хулио Сесар Мартинес (Мексика)

Хьюи Фьюри (Великобритания) - Александр Поветкин (Россия)

Бой Ломаченко - Кэмпбелл ориентировочно начнется после полуночи.