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Арум о бое Гвоздика с Бетербиевым: Русский против украинца, Господи, это будет война

Комментариев: 5
Боб Арум считает, что бой в полутяжелом весе может стать поединком года.
Арум о бое Гвоздика с Бетербиевым: Русский против украинца, Господи, это будет война

Американский промоутер Боб Арум ответил на вопрос о будущем объединительным поединке в полутяжелом дивизионе между чемпионом WBC украинцем Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF россиянином Артуром Бетербиевым.

"Они оба выступают за Top Rank. Два отличных воина. Русский против украинца, господи, это будет война. Не спрашивайте меня, кто победит в этом бою. Я абсолютно не имею представления. Все что я знаю - это будет бой года", - отметил Арум.

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  31.08.2019, 09:16
Оценка:  0
гость
Малососы хахаха ну вы и говнопи дары хахахахаххаха
pусский  (аноним)  31.08.2019, 09:13
Оценка:  0
pусский
Наш горный орёл наваляет пизды гомосячному укропу, а потом его педики-фанаты устоят публичное обсирание перед офисом Зеленского!
гость  (аноним)  31.08.2019, 08:45
Оценка:  -1
гость
Как когда-то экономику Британии подняла Тэтчер. Вот этим и меряется "великость" президента. Жаль у нас наоборот. Развалил несырьевую экономику, культуру, науку, медицину, посадил Россию на сырьевую иглу, разорил население. И не уходит. Ату его.
гость  (аноним)  31.08.2019, 07:59
Оценка:  -1
гость
Гвоздик - малоросс, украинцем уже не является.
Духовный_скреп    31.08.2019, 07:58
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Когда это Бетербиев успел мокшей стать?Он чеченец.
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