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Ломаченко похвастался халатом, в котором выйдет на бой с Кэмпбеллом

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Новый халат Василия выполнен в цветах Украины.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко в Instagram своей промоутерской компании Top Rank показал халат, в котором выйдет на поединок с британским проспектом Люком Кэмпбеллом.

Халат сделан полностью из крокодильей шкуры и выполнен в цветах Украины - синем и желтом. Также на нем красуются два больших льва на рукавах и надпись Billionaire (миллиардер) на спине.

Модельером стал немец Филипп Плейн, который изготовил халат специально для украинца.

Примечательно, что этот халат очень похож на тот, в котором Василий выходил на бой против Энтони Кроллы. Тогда экипировка была выполнена в цветах Лос-Анджелес Лейкерс - фиолетом и желтом.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC. 

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