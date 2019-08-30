Арум: Ломаченко может провести еще один бой в 2019 году

Промоутер назвал имена потенциальных соперников Василия.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который представляет интересы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко, рассказал о дальнейших планах своего подопечного после боя с британским проспектом Люком Кэмпбеллом.

Функционер заявил, что украинский легковес может провести еще один промежуточный поединок в этом году, а уже в 2020 должен встретится с победителем боя Ричарда Комми и Теофимо Лопеса, который пройдет за титул по версии IBF.

"Поединок Ричарда Комми против Теофимо Лопеса состоится 14 декабря. Мы можем устроить еще один бой для Ломаченко, а затем Василий встретится в ринге с победителем поединка Комми - Лопес на протяжении первых четырех месяцев 2020 года.

Для Ломаченко самый удобный дивизион - это полулегкий. Ему приходится больше есть, чтобы боксировать в легком весе. У нас есть Джамел Эрринг, Мигель Берчельт, Оскар Вальдес, Карл Фрэмптон.

Если мы не сможем найти достойного соперника в легком весе, то опустимся в 130 или 126 фунтов. Иноуэ - крупный парень, он может подняться в полулегкий вес. Он говорил, что хочет провести бой с Ломаченко. У Василия будет много вариантов для проведения большого поединка", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.