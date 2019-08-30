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Ломаченко - Кэмпбелл: боксеры провели финальную битву взглядов

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Бой состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, после последней обязательной процедуры взвешивания перед боем, провел традиционную битву взглядов со своим следующим соперником Люком Кэмпбеллом.

Боксеры длительное время смотрели друг на друга. Даже после завершения “дуэли“, украинец и британец не отводили взгляд. После этого будущие соперники улыбнулись, приняв таким образом ничейный результат.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

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гость  (аноним)  30.08.2019, 18:02
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