Переключиться на мобильную версию

Ломаченко: Возможно, бой против Кэмпбелла будет самым сложным для меня

Комментариев: 0
Также Василий отметил, что он готов и поэтому приехал в Лондон.
Василий Ломаченко / Matchroom Boxing
Василий Ломаченко / Matchroom Boxing

Обладатель титулов чемпиона мира WBA и WBO украинец Василий Ломаченко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной бою с британцем Люком Кэмпбеллом.

Так, боксер рассказал о своих ожиданиях и переживаниях перед поединком в Лондоне.

"Я взбудоражен, мне уже не терпится выйти в ринг и показать свои умения болельщикам. Может быть это будет самый сложный поединок, но точно я вам об этом скажу после боя. Люк - противник не из легких, он умен и техничен. 

Поэтому это будет очень интересная встреча. Естественно, я готов. Именно поэтому я сейчас здесь, в Лондоне", - рассказал украинец.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь