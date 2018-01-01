Ломаченко: Возможно, бой против Кэмпбелла будет самым сложным для меня
Также Василий отметил, что он готов и поэтому приехал в Лондон.
Обладатель титулов чемпиона мира WBA и WBO украинец Василий Ломаченко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной бою с британцем Люком Кэмпбеллом.
Так, боксер рассказал о своих ожиданиях и переживаниях перед поединком в Лондоне.
"Я взбудоражен, мне уже не терпится выйти в ринг и показать свои умения болельщикам. Может быть это будет самый сложный поединок, но точно я вам об этом скажу после боя. Люк - противник не из легких, он умен и техничен.
Поэтому это будет очень интересная встреча. Естественно, я готов. Именно поэтому я сейчас здесь, в Лондоне", - рассказал украинец.
Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.
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