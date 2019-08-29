Хирн: У Усика нет контракта с Федосовым, Такама тоже не будет

Соперник украинца на дебютный бой в супертяжелом весе все еще неизвестен.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который является одним из промоутеров украинского бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика заявил, что еще не знает, с кем будет биться боксер в дебютном поединке в хевивейте.

"Новости по поводу поединка Усика 12 октября? Он будет биться на чигакской арене Wintrust. Я видел статью, что мы имеем проблемы с этим боем, но это другой случай. Замечу, что с Федосовым у нас не контракта.

Карлос Такам также не будет принимать участия в этом поединке", - приводит слова функционера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что представители Усика в данный момент рассматривают двух боксеров, которые способны выйти на ринг с их подопечным.