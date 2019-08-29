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Хирн: У Усика нет контракта с Федосовым, Такама тоже не будет

Комментариев: 1
Соперник украинца на дебютный бой в супертяжелом весе все еще неизвестен.
Эдди Хирн / The Independent
Эдди Хирн / The Independent

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который является одним из промоутеров украинского бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика заявил, что еще не знает, с кем будет биться боксер в дебютном поединке в хевивейте.

"Новости по поводу поединка Усика 12 октября? Он будет биться на чигакской арене Wintrust. Я видел статью, что мы имеем проблемы с этим боем, но это другой случай. Замечу, что с Федосовым у нас не контракта.

Карлос Такам также не будет принимать участия в этом поединке", - приводит слова функционера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что представители Усика в данный момент рассматривают двух боксеров, которые способны выйти на ринг с их подопечным.

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Комментариев (1)
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УсяРусскомирец  (аноним)  29.08.2019, 19:14
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УсяРусскомирец
Шарий выйдет. Будет бой двух предателей родины, оголтелых русскомирцев-украинофобов, прихожан московского патриархата, ватников 80-го уровня. А может сразу против Джошика выпустить, тот накажет узкого за Солсбери)))))).
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