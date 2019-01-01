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Гвоздик: Кэмпбелл не уровень Ломаченко, максимум доставит Васе неудобства

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Также Александр заметил, что интрига в этом поединке остается.
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Украинский боксер-профессионал, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик высказался касательно боя Василя Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

"Это не первый бой Ломаченко, когда противники превосходят его по габаритам. Вспомнить того же Педрасу. Несмотря на то, что Кэмпбелл олимпийский чемпион и достаточно опытный боец он все равно не уровень Васе. Да, я думаю он сможет доставить Васе неудобства, но не больше.

В лучшем случае, Кэмпбелл сможет пройти всю дистанцию, но он не сможет шокировать Васю. Но это только мое мнение.

Интрига в этом поединке есть, безусловно. Ведь бой проходит в Британии, судьи тоже будут из Британии. Потому Васе надо стараться закончить бой досрочно", - рассказал боец в интервью VideoBoxing.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа в Лондоне проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца WBA и WBO, а также вакантный пояс WBC.

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