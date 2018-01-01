Лафлин рассудит поединок Ломаченко и Кэмпбелла

Шотландцу ранее не приходилось судить матчи ни Ломаченко, ни Кэмпбелла.

В ближайший уик-энд состоится поединок между украинским чемпионом мира по версии WBA и WBO Василием Ломаченко и британским боксером Люком Кэмпбеллом.

На кону будет стоять пояс чемпиона мира WBC в легком весе, а также титулы украинца.

Как утверждает Boxing Scenе, данный бой будет судить шотландский рефери Виктор Лафлин, который ранее ни разу не работал на поединках Ломаченко или Кэмпбелла.

Если же придется определять победителя по очкам, то вердикт будут выносить Омар Минтун-старшый (Мексика), Бенуа Россель (Канада) и Жан-Роберт Лайн (Монако/Франция).

Напомним, что бой пройдет в Лондоне 31 августа, на арене О2.

Ранее глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что хотел бы увидеть Ломаченко в нокауте.