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Стали известны потенциальные соперники Усика

Комментариев: 2
Александр Усик ждет следующего соперника
Александр Усик ждет следующего соперника

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик должен дебютировать в супертяжелом дивизионе 12-го октября в Чикаго на арене WintrustArena, однако соперник украинца пока неизвестен.

Как сообщает авторитетный журналист The Athletic Майк Коппинджер, представители Усика в данный момент рассматривают двух боксеров, которые способны выйти на ринг с их подопечным.

По информации источника, наиболее вероятной кандидатурой на бой с Александром является непобежденный голландец Тайрон Спонг.  Кроме того, соперником украинца может стать более именитый Брайант Дженнингс из США.

Отметим, что ранее следующим оппонентом Усика называли Андрея Федосова, однако Александр в своем Instagram заявил, что отказался боксировать с россиянином.

Также выйти в ринг против Александра вызвался камерунский супертяжеловес Карлос Такам.

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Теги: бокс, бой, Усик
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Комментариев (2)
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Peyot    29.08.2019, 11:07
Оценка:  0
Peyot
Узский Усик будет порван в клочья!
петенька  (аноним)  29.08.2019, 11:03
Оценка:  +1
петенька
Кто бы ни был соперником ватного Усика, пуканчиком чувствую, а мой пукан никогда не подводил, что накажут таки путинолюба-русскомирца.
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