Стали известны потенциальные соперники Усика
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик должен дебютировать в супертяжелом дивизионе 12-го октября в Чикаго на арене WintrustArena, однако соперник украинца пока неизвестен.
Как сообщает авторитетный журналист The Athletic Майк Коппинджер, представители Усика в данный момент рассматривают двух боксеров, которые способны выйти на ринг с их подопечным.
По информации источника, наиболее вероятной кандидатурой на бой с Александром является непобежденный голландец Тайрон Спонг. Кроме того, соперником украинца может стать более именитый Брайант Дженнингс из США.
Отметим, что ранее следующим оппонентом Усика называли Андрея Федосова, однако Александр в своем Instagram заявил, что отказался боксировать с россиянином.
Также выйти в ринг против Александра вызвался камерунский супертяжеловес Карлос Такам.
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