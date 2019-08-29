Соперник Ломаченко считает, что побьет украинца и получит его пояса

Люк Кэмпбелл уверен, что получит пояса WBA, WBO и WBC.

Британский боксер Люк Кэмпбелл, рассказал о предстоящем поединке против чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

“Чувствую себя отлично. Я получил шанс стать чемпионом. У меня отличная команда, и мы уверенны в своем успехе. Не имеет значения как, но я добуду свою победу“, - приводит слова Кэмпбелла Sky Sports.

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Напомним, Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

Отметим, что на СПОРТ bigmir)net состоится онлайн-трансляция боя Ломаченко - Кэмпбелл, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.