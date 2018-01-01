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Джошуа: Ломаченко - лучший боксер своего дивизиона

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Именитый британец лестно отозвался об украинском чемпионе.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего боя между обладателем титулов WBA и WBO в легком дивизионе Василием Ломаченко и британцем Люк Кэмпбеллом.

"У Кэмпбелла нет проблем с физической составляющей. Думаю, весь вопрос в психологии. Ломаченко - величайший боксер-легковес и Люку об этом известно. Я не собираюсь врать и говорить, что это не так. Но Люку нужно выйти в ринг с положительным настроем. Он должен поверить в себя и в свои силы.

У Ломаченко такая тактика: он вынуждает делать вещи, которые тебе не комфортны. Он не будет стоять на месте, это уж точно.Необходимо оставлять голову холодной и с течением раундов придерживаться своего плана. Если Кэмпбелл воспользуется своими шансами, то может войти в историю", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне. На кону поединка будут титулы украинца (WBA и WBO), а также вакантный пояс WBC.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: Энтони Джошуа, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, бокс
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