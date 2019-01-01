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Ломаченко: Я готов к бою с Кэмпбеллом на 100%

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На тренировке Василия Ломаченко поддерживали больше, чем Люка Кэмпбелла.
Ломаченко: Я готов к бою с Кэмпбеллом на 100%

Чемпион WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко и его соперник британец Люк Кэмпбелл провели открытые тренировки перед боем, который состоится 31 августа в Лондоне.

Василий Ломаченко на тренировке ничем не удивил - традиционно для себя поработав с тенью, на лапах и пожонглировав. При этом, украинца поддерживали намного активнее, чем местного боксера Кэмпбелла, что удивило даже самого Василия.

"Сегодня на тренировке была отличная поддержка. Я не могу в это поверить. Это очень приятно для меня.

Какие у меня впечатления от Лондона в этот раз? Честно, много мероприятий, много событий и у меня нет времени посмотреть город, прогуляться.

Подготовка была в Украине, все прошло хорошо, я готов на 100% и вы увидите это в субботу.

Прогноз на бой с Кэмпбеллом? Болельщиков ждет очень хороший, интересный бой", - рассказал Ломаченко.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс
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