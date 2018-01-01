Уайлдер: Нокаутирую Ортиса, а затем вырублю Фьюри

Деонтей собирается расправиться с ближайшими оппонентами.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился планами на будущее.

“Я уверен, что бой против Ортиса состоится. Собираюсь вновь сразиться с ним. А уже после того, как нокаутирую Луиса, я отправлюсь за Фьюри. Хочу вырубить его, а потом можно будет объединить титулы“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, следующий бой Деонтей Уайлдер проведет с Луисом Ортисом.

Ранее стало известно, когда предположительно пройдет поединок между этими боксерами.