Уайлдер: Нокаутирую Ортиса, а затем вырублю Фьюри
Деонтей собирается расправиться с ближайшими оппонентами.
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился планами на будущее.
“Я уверен, что бой против Ортиса состоится. Собираюсь вновь сразиться с ним. А уже после того, как нокаутирую Луиса, я отправлюсь за Фьюри. Хочу вырубить его, а потом можно будет объединить титулы“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.
Напомним, следующий бой Деонтей Уайлдер проведет с Луисом Ортисом.
Ранее стало известно, когда предположительно пройдет поединок между этими боксерами.
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