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Уайлдер: Нокаутирую Ортиса, а затем вырублю Фьюри

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Деонтей собирается расправиться с ближайшими оппонентами.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился планами на будущее.

“Я уверен, что бой против Ортиса состоится. Собираюсь вновь сразиться с ним. А уже после того, как нокаутирую Луиса, я отправлюсь за Фьюри. Хочу вырубить его, а потом можно будет объединить титулы“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, следующий бой Деонтей Уайлдер проведет с Луисом Ортисом.

Ранее стало известно, когда предположительно пройдет поединок между этими боксерами.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, Луис Ортис, бокс
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