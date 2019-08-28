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Тренер Кэмпбелла: У Ломаченко есть слабости, которыми Люк должен воспользоваться

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Шейн Макгиган вместе со своим подопечным хотят шокировать мир.
Люка Кэмпбелл и Шейн Макгиган
Люка Кэмпбелл и Шейн Макгиган
Getty Images

Тренер британского проспекта Люка Кэмпбелла Шейн Макгиган поделился своим мнением о предстоящем титульном поединке своего подопечного против чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

“Наша цель - только победа. Мы готовы шокировать мир. Именно с таким настроем мы подходим к поединку с Ломаченко. Проблема Люка заключается в том, что он иногда опускается до уровня оппонентов. Но он всегда чувствует себя комфортно, когда надо подняться на уровень выше. Он полностью собран и держит все под контролем.

Мы не будем удивлены, когда Кэмпбелл нокаутирует Ломаченко. Если Василий будет в нокдауне, как в бою Линаресом, Люк не станет касаться его перчаток перед тем, как пойти в атаку. Он будет безжалостным. Люк и сам говорит, что ему не следует показывать уважение к Ломаченко во время боя.

Если посмотреть на тренировки Ломаченко, то можно увидеть, что он владеет разными стилями бокса. Он невероятно талантливый боец. Ломаченко попытается контролировать поединок, чтобы заставить Кэмпбелла отступать.

Мы же планируем потрясти его несколькими ударами вначале, чтобы Ломаченко уважал Люка. Конечно, у Василия есть слабости, которыми мы должны воспользоваться. Люк будет наносить мощные удары, используя силу своих рук“, - цитирует Макгигана Mirror.

Напомним, следующий бой Василия Ломаченко состоится 31 августа против Люка Кэмпбелла. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: бокс, Люк Кэмпбелл, Василий Ломаченко
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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    28.08.2019, 14:37
Оценка:  0
Духовный_скреп
Пиз....ит и сам себе не верит)))
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