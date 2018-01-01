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Стали известны дата и место возможного боя Постол - Рамирес

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Украинец может получить титульный поединок в конце года.
Виктор Постол
Виктор Постол
Boxing Scene

Украинский боксер первого полусреднего дивизиона, который является обязательным претендентом на титул WBC, Виктор Постол и чемпион мира по версиям WBO и WBC Хосе Рамирес могут провести бой 30 ноября. Об этом сообщает ESPN.

Источник утверждает, что представители боксеров еще не договорились о проведении поединка, но в ближайшее время должны прийти к соглашению. 

Ориентировочным местом титульной защиты Хосе Рамиреса выбрал арену Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (США).

Ранее сообщалось, что стороны должны согласовать условия боя до 20 сентября.

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Теги: бокс, Виктор Постол, Хосе Рамирес
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