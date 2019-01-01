Ломаченко назвал трех лучших боксеров мира

В рейтинге украинца не оказалось представителей супертяжелого дивизиона.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко назвал тройку боксеров, которые являются лучшими в мире вне зависимости от весовой категории.

“У всех чемпионов есть большое эго. Считаю, что я являюсь лучшим вне зависимости от весовой категории.

Теренс Кроуфорд считает себя лучшим, а Сауль Альварес - себя. Для меня Кроуфорд - второй, а Альварес - третий.

Что еще нас объединяет - непринятие поражений“, - цитирует Ломаченко Boxing Scene.

Напомним, следующий бой Василия Ломаченко состоится 31 августа против Люка Кэмпбелла. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.