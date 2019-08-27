Бывший тренер Чисоры: Такам нокаутирует Усика

Дон Чарльз не верит в успех Александра Усика в супертяжелом весе.

Экс-тренер Дерека Чисоры Дон Чарльз считает, что украинец Александр Усик не сможет одержать победу в своем дебютном бою в супертяжелом весе, где ему будет противостоять Карлос Такам.

Чарльз заявил, что скорее всего Усик будет хорошо держаться в этом поединке, но Такам отправит его в нокаут.

"Как по мне, этот поединок равный. Я считаю Усика невероятно талантливым бойцом-тяжеловесом, но он пройдет тест в супертяжелом дивизионе. В ринге ему будет противостоять опытный супертяж, который умеет и боксировать, и бить. Думаю, Усик будет выигрывать поединок, но Такам нокаутирует его. Я не верю, что Усик проведет этот бой успешно. Думаю, его нокаутируют", - сказал Чарльз в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Напомним, что бой Усика и Такама состоится в Чикаго 12 октября. Отметим, что после этого поединка Усик станет претендентом на бой с победителем реванша Усик - Джошуа.