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Бывший тренер Чисоры: Такам нокаутирует Усика

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Дон Чарльз не верит в успех Александра Усика в супертяжелом весе.
Карлос Такам
Карлос Такам
Getty Images

Экс-тренер Дерека Чисоры Дон Чарльз считает, что украинец Александр Усик не сможет одержать победу в своем дебютном бою в супертяжелом весе, где ему будет противостоять Карлос Такам.

Чарльз заявил, что скорее всего Усик будет хорошо держаться в этом поединке, но Такам отправит его в нокаут.

"Как по мне, этот поединок равный. Я считаю Усика невероятно талантливым бойцом-тяжеловесом, но он пройдет тест в супертяжелом дивизионе. В ринге ему будет противостоять опытный супертяж, который умеет и боксировать, и бить. Думаю, Усик будет выигрывать поединок, но Такам нокаутирует его. Я не верю, что Усик проведет этот бой успешно. Думаю, его нокаутируют", - сказал Чарльз в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Напомним, что бой Усика и Такама состоится в Чикаго 12 октября. Отметим, что после этого поединка Усик станет претендентом на бой с победителем реванша Усик - Джошуа.

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Теги: Александр Усик, Карлос Такам, бокс
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Комментариев (1)
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Антибес    27.08.2019, 20:02
Оценка:  0
Антибес
Даже Сергей Ковалев не посчитал нужным рисковать,выступая в супертяжах.А он покрепче Усика смотрится.Плюс удар у него убойный(в своё время он нанёс российскому боксёру Роману Симакову увечья от которых тот позже умер).А Усик реально гонит!
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