Промоутер Головкина: С нетерпением ждем победы Геннадия над Деревянченко

Том Леффлер уверен, что Головкин вновь станет чемпионом.

Промоутер бывшего чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер заявил, что ждет победы от казахстанца в ближайшем бою, где тот встретится с Сергеем Деревянченко.

Поединок запланирован на 5 октября.

"У Головкина за плечами огромный опыт в статусе чемпиона. Я с нетерпением ждем его победы 5-го октября, после чего он начнет новое восхождение к вершине среднего веса. Головкин не проиграл в ринге ни одного боя.

Он не проиграл ни одного боя внутри ринга. Может быть, он уступил на судейских записках, но мы не зацикливаемся на этом. Мы смотрим вперед и все наше внимание занято Деревянченко", - цитирует Леффлера Boxing Scene.

Отметим, что на кону боя Головкин - Деревянченко будет стоять титул IBF.

Недавно сам Головкин заявил, что у Деревянченко сильная команда и он ждет интересного боя.