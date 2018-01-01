Промоутер Головкина: С нетерпением ждем победы Геннадия над Деревянченко
Промоутер бывшего чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер заявил, что ждет победы от казахстанца в ближайшем бою, где тот встретится с Сергеем Деревянченко.
Поединок запланирован на 5 октября.
"У Головкина за плечами огромный опыт в статусе чемпиона. Я с нетерпением ждем его победы 5-го октября, после чего он начнет новое восхождение к вершине среднего веса. Головкин не проиграл в ринге ни одного боя.
Он не проиграл ни одного боя внутри ринга. Может быть, он уступил на судейских записках, но мы не зацикливаемся на этом. Мы смотрим вперед и все наше внимание занято Деревянченко", - цитирует Леффлера Boxing Scene.
Отметим, что на кону боя Головкин - Деревянченко будет стоять титул IBF.
Недавно сам Головкин заявил, что у Деревянченко сильная команда и он ждет интересного боя.
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