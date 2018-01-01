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Промоутер Головкина: С нетерпением ждем победы Геннадия над Деревянченко

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Том Леффлер уверен, что Головкин вновь станет чемпионом.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Boxing Scene

Промоутер бывшего чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер заявил, что ждет победы от казахстанца в ближайшем бою, где тот встретится с Сергеем Деревянченко.

Поединок запланирован на 5 октября.

"У Головкина за плечами огромный опыт в статусе чемпиона. Я с нетерпением ждем его победы 5-го октября, после чего он начнет новое восхождение к вершине среднего веса. Головкин не проиграл в ринге ни одного боя. 

Он не проиграл ни одного боя внутри ринга. Может быть, он уступил на судейских записках, но мы не зацикливаемся на этом. Мы смотрим вперед и все наше внимание занято Деревянченко", - цитирует Леффлера Boxing Scene.

Отметим, что на кону боя Головкин - Деревянченко будет стоять титул IBF.

Недавно сам Головкин заявил, что у Деревянченко сильная команда и он ждет интересного боя.

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Теги: Сергей Деревянченко, Том Леффлер, Геннадий Головкин, бокс
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