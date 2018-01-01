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Ломаченко - Кэмпбелл: где смотреть бой

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Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл проведут бой 31-го августа.
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Boxing Scene

В субботу, 31-го августа, чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко проведет бой с британским боксером Люком Кэмпбеллом.

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На кону поединка помимо титулов украинца будет стоять вакантный титул WBC. Таким образом, для Ломаченко победа в этом бою - еще один шаг к завоеванию звания абсолютного чемпиона мира.

Бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет в Лондоне (Великобритания) на арене O2. Следить за событиями этого противостояния можно будет в онлайн трансляции на нашем сайте.

Кроме того, бой Ломаченко - Кэмпбелл в Украине в прямом эфире покажет телеканал Интер. Начало трансляции запланировано на 31-е августа на 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: бокс, Люк Карл, Василий Ломаченко, где смотреть
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