Ломаченко - Кэмпбелл: где смотреть бой

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл проведут бой 31-го августа.

В субботу, 31-го августа, чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко проведет бой с британским боксером Люком Кэмпбеллом.

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На кону поединка помимо титулов украинца будет стоять вакантный титул WBC. Таким образом, для Ломаченко победа в этом бою - еще один шаг к завоеванию звания абсолютного чемпиона мира.

Бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет в Лондоне (Великобритания) на арене O2. Следить за событиями этого противостояния можно будет в онлайн трансляции на нашем сайте.

Кроме того, бой Ломаченко - Кэмпбелл в Украине в прямом эфире покажет телеканал Интер. Начало трансляции запланировано на 31-е августа на 22:00 по киевскому времени.

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