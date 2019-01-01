Стало известно, когда состоится бой Комми - Лопес

У американского проспекта появился шанс завоевать первый титул чемпиона мира.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми проведет защиту титула в бою против обязательного претендента Теофимо Лопеса.

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Как сообщает Boxing Scene, поединок между Комми и Лопесом состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене Madison Square Garden.

Отмечается, что трансляция боя будет проходить на телеканале ESPN.

Ожидается, что победитель этого боя в 2020-м году встретится с победителем поединка Ломаченко - Кэмпбелл, который состоится 31-го августа. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого боя.

Ранее Василий Ломаченко назвал победителя в бою Комми - Лопес.