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Тренер Кэмпбелла: Люк не должен показывать уважение к Ломаченко

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Шейн Макгуиган назвал предстоящий поединок самым крупным из всех, к которым он имел отношение.
Василий Ломаченко, Эдди Хирн и Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко, Эдди Хирн и Люк Кэмпбелл
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко 31 августа проведет поединок против британца Люка Кэмпбелла.

Тренер соперника украинца Шейн Макгуиган заявил, что это первый бой, в котором его подопечный встретится с элитным бойцлм, но в то же время считает, что Кэмпбеллу нельзя проявлять уважение к украинцу.

"Это будет самой крупный бой, к которому я имею отношение. Я работал с Гроувзом, Фрэмптоном, Тэйлором, но мы никогда не боксировали против элитного бойца мирового масштаба. Это будет большая, большая ночь. Это именно то, к чему мы готовимся.

Это будет самый неожиданный апсет не только в истории британского бокса, но и мирового. Нас ждет большая ночь. Кэмпбеллу нельзя показывать свое уважение к Ломаченко", - цитирует тренера Boxing News.

Ранее Ломаченко заявил, что подготовка к его прошлому поединку была тяжелее, чем к предстоящему.

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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Теги: Люк Кэмпбелл, Василий Ломаченко, бокс
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