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Фьюри: У Поветкина нет ничего нового, один и тот же стиль

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Хьюи Фьюри не ожидает увидеть в исполнении своего соперника ничего нового.
Хьюи Фьюри
Хьюи Фьюри
Getty Images

Британец Хьюи Фьюри встретится с российским супертяжем Александром Поветкиным. Бой состоится 31 августа в Лондоне.

Фьюри отметил однообразность своего соперника и заявил, что не беспокоится из-за мощи Поветкина. 

"В супертяжелом весе все может решить один удар. А у меня были хорошие спарринг-партнеры в тренировочном лагере, с которыми я отбоксировал много раундов. В общем, вы увидите сами, как я справлюсь с Поветкиным. У него нет ничего нового, всегда один и тот же стиль. И меня не беспокоит его мощь. Я концентрируюсь на том, что сам буду показывать в ринге. А я собираюсь быть активнее своего противника", - цитирует Хьюи Фьюри Sky Sports.

Ознакомиться с прогнозом букмекеров на бой Фьюри - Поветкин можно ознакомиться по ссылке.

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Теги: Хьюи Фьюри, Александр Поветкин, бокс
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