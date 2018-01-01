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Турман: Горжусь тем, что превратил хейтеров в своих фанатов

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Американец признался, что не переживает о своем поражении Пакьяо.
Кит Турман
Кит Турман
Getty Images

Экс-чемпион WBA Super в полусреднем весе Кит Турман заявил, что еще многое может дать боксу, несмотря на поражение от филиппинца Мэнни Пакьяо.

"Бой с Пакьяо - самый важный в моей карьере. Этот поединок транслировали по всему миру. Да, Пакьяо победил. Но до нашего боя я всегда говорил, что не боюсь проиграть. Да я и не считал себя проигравшим после нашей встречи. Двое судей из трех отдали победу Пакьяо. Он победил не нокаутом, а раздельным решением судей. Моя задача - извлечь урок из этого.

Нужно все проанализировать, чтобы стать еще сильнее. Я не переживаю из-за поражения Пакьяо. Несмотря на такой исход, я многого достиг. Я молод и еще многое могу дать боксу. Горжусь, что смог превратить многочисленных хейтеров в своих фанатов", - приводит слова Турмана BoxingScene.

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Теги: Кит Турман, Мэнни Пакьяо, бокс
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