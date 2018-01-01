Ломаченко: Готовиться к бою с Кэмпбеллом было проще, чем к противостоянию с Кроллой

Украинец отметил, что с нетерпением ждет поединка против олимпийского чемпиона.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко уже прибыл в Лондон, где в субботу, 31-го августа, проведет поединок против британского боксера Люка Кэмпбелла.

В преддверии противостояния, на кону которого будут стоять пояса Ломаченко и вакантный титул WBC, украинец рассказал о своем тренировочном лагере.

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“Я наслаждался работой, которую проводил в тренировочном лагере. Я на 100 процентов готов к этому поединку. Мы хорошо и упорно работали. Я очень люблю бокс и наслаждаюсь самим процессом подготовки к поединку.

В этот раз наши занятия не были очень тяжелыми. Не знаю почему, но готовиться к бою с Кэмпбеллом мне было гораздо легче, чем к поединку против Кроллы. Я уже в ожидании от боя, очень хочу почувствовать заряд эмоций от болельщиков.

У меня приятные воспоминания о Лондоне. Здесь была моя вторая Олимпиада, на которой я завоевал вторую золотую медаль. У меня было время, чтобы увидеть Лондон, мне очень понравился этот город.

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Болельщики в Великобритании действительно понимают и любят бокс. Здесь особенные люди, которые уважают наш спорт и боксеров. Они умеют понимать и оценивать разные стили. Давайте подождем 6 дней“, - приводит слова Ломаченко Sky Sports.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Ломаченко - Кэмпбелл.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на это противостояние.

Отметим, что на этот поединок были проданы все билеты.