Хьюи Фьюри: Я либо выиграю по очкам, либо отправлю Поветкина в нокаут

Британец не сомневается, что именно он одержит победу в предстоящем поединке.

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри покомментировал предстоящий поединок против российского боксера Александра Поветкина, который состоится 31-го августа.

“Мы занимаемся боксом не ради игр, все это - серьезный бизнес. Я готов проводить бои с любыми соперниками. Если ты лучший, то ты обязан сражаться со всеми. Если ты способен драться, то должен это доказывать.

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Поветкин - очень опасный боец, этого у него не отнять. Он опытный и у него уже были поединки с боксерами элитного уровня. В его списке были великолепные победы.

Он достаточно силен в начале боя, Джошуа повезло спрятаться за джебом и отбиться, но Поветкин создал ему проблемы.

Я ни капли не сомневаюсь, что либо выиграю по очкам после 12 раундов, либо нокаутирую Поветкина. Будет один из этих вариантов. В моем арсенале есть все необходимое для этого“, - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Напомним, бой Поветкин - Фьюри состоится 31-го августа в Лондоне в андеркадрде поединка Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

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