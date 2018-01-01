Уайлдер: Я спокойно и драматично отправлю Фьюри в нокаут

Американский боксер высказался по поводу реванша с "цыганским королем".

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился своими ожиданиями от реванша с популярным британским боксером Тайсоном Фьюри.

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“Я буду действовать более расслабленно в реванше, никуда не буду спешить. Я спокойно и драматично нокаутирую Фьюри. Без сомнения, мы проведем реванш, и я очень этого жду. Надеюсь, Фьюри не откажется от этого поединка.

У нас был невероятно увлекательный первый бой, и второй будет не хуже. Понятное дело, перед этим у нас будут другие поединки. Я рискую титулом в реванше с Луисом Ортисом, но я справлюсь и буду в лучшей форме в бою с Фьюри“, - цитирует Уайлдера Mirror.

Ранее Тайсон Фьюри назвал дату и место проведения реванша с Деонтеем Уайлдером.