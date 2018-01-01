Переключиться на мобильную версию

Уайлдер: Я спокойно и драматично отправлю Фьюри в нокаут

Комментариев: 0
Американский боксер высказался по поводу реванша с "цыганским королем".
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился своими ожиданиями от реванша с популярным британским боксером Тайсоном Фьюри.

Читай также: Джошуа: Уайлдер и Фьюри не хотят драться со мной, морозятся от моих предложений

“Я буду действовать более расслабленно в реванше, никуда не буду спешить. Я спокойно и драматично нокаутирую Фьюри. Без сомнения, мы проведем реванш, и я очень этого жду. Надеюсь, Фьюри не откажется от этого поединка.

У нас был невероятно увлекательный первый бой, и второй будет не хуже. Понятное дело, перед этим у нас будут другие поединки. Я рискую титулом в реванше с Луисом Ортисом, но я справлюсь и буду в лучшей форме в бою с Фьюри“, - цитирует Уайлдера Mirror.

Ранее Тайсон Фьюри назвал дату и место проведения реванша с Деонтеем Уайлдером.

Поделись:
Теги: бокс, реванш, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь