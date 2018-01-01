Деревянченко: Головкин обманывает, говоря, что боится меня

Украинец прокомментировал свой предстоящий титульный поединок.

Украинский средневес Сергей Деревянченко 5-го октября проведет поединок за вакантный титул IBF против казахстанского боксера Геннадия Головкина.

Ранее GGG признался, что немного напуган предстоящим боем, однако украинец считает, что он обманывает.

“Я уже подготовился. Сейчас еду в Калифорнию, чтобы начать тренировочный лагерь. Я думаю, что Головкин обманывает, он не боится меня. Это такая игра. Геннадий вряд ли меня опасается, впрочем, справедливо сказать, что и я его не опасаюсь.

Читай также: Головкин начал подготовку к поединку с Деревянченко

Я выйду в ринг в октябре и покажу все, на что способен. Для меня послужил хорошим уроком мой бой против Джейкобса, и теперь я намного опытнее. Конечно, поединок с Канело принес бы больше денег, но это не главное.

Замечу, что в нашем с Головкиным контракте не прописана опция реванша“, - цитирует Деревянченко BoxingNews24.

Напомним, Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин уже провели первую дуэль взглядов, в которой выиграл украинец.

Ранее сообщалось, что украинский боксер получит ошеломляющий гонорар за бой с Головкиным.