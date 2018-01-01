Кэмпбелл: Ломаченко - не главный герой нашего поединка

Британский боксер рассказал о своей подготовке к бою против Василия Ломаченко.

Олимпийский чемпион Люк Кэмпбелл рассказал о предстоящем поединке с украинским чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко.

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"В свой тренировочный процесс я внес одно важное изменение - я провожу спарринги с тремя соперниками одновременно. В ринг против меня выходит сразу три парня, и тебя бьют под разными углами, наносят неожиданные удары, что позволяет повысить концентрацию.

Мне не нужно анализировать то, что делает Ломаченко, ведь не он главный герой этого поединка. Все будет зависеть от меня и моих действий. Я не собираюсь подстраивать свои тренировки под сильные стороны Ломаченко.

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Я полностью сосредоточен на том, чтобы улучшить свои качества, акцентирую вниманию на том, что у меня хорошо получается. Качества Ломаченко меня не волнуют, это неактуально. Я просто должен выступить очень хорошо", - приводит слова Кэмпбелла GQ.

Напомним, бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31-го августа в Лондоне (Великобритания). На кону будут стоять чемпионские титулы украинца и вакантный пояс WBC.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Ломаченко - Кэмпбелл.

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