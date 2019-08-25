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Такам: Готов поприветствовать Усика в супертяжелом дивизионе

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Камерунец сообщил, что представители украинца тормозят переговоры о бое.
Карлос Такам
Карлос Такам
Getty Images

Камерунский супертяжеловес Карлос Такам, который должен был провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком, впервые после подписания контракта с новой промоутерской компанией Star Boxing дал комментарии о возможном поединке с украинцем.

Такам заявил, что он все еще готов выйти на ринг с Усиком, но, по словам камерунца, переговоры задерживаются из-за команды Александра.

"Много месяцев подготовки было потрачено ради поединка с Усиком, и сейчас другой лагерь говорит о том, что они не готовы сделать все необходимое, чтобы довести сделку до конца.

Я все еще готов поприветствовать его в супертяжелом дивизионе, но только если оно того стоит", – приводит слова Такама Boxing Scene. 

Стоит отметить, Усик должен провести дебютный бой в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго. Соперник его пока не назван.

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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  25.08.2019, 23:54
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ВоблаВологда
Та он не выйдет, друг мой. Ему скрепы мешают, патриарх Кирилл не благословил, не готов он. Поедет в/на Россию, к родным березкам, медведям. Будет есть щи да пельмени, боярышником запивая, ведь это его родное, русское.
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