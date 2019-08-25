Усик эмоционально поздравил Ковалева с победой над Ярдом

Украинский боксер похвалил Сергея за проявленный характер.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отреагировал на результат титульного поединка чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и британца Энтони Ярда.

Украинский супертяжеловес похвалил россиянина за то, что он смог выстоять после восьмого раунда. Тогда британец едва не отправил Ковалева в нокаут, а тренер Сергея хотел остановить бой.

“Я смотрел бой Ковалева. Он настоящий мужчина. Восьмой раунд был очень опасный, но он сумел проявить свой характер. Выстоял, вытерпел и повернул бой в свое русло. Поздравляю Серегу!“ - сказал Усик в своем Instagram.

Напомним, Ковалев нокаутировал Ярда, будучи близким к поражению в восьмом раунде.