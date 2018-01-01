Тренер Ковалева хотел остановить бой с Ярдом после восьмого раунда

Специалист был обеспокоен состоянием своего подопечного.

Тренер чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева Джеймс "Бадди" МакГирт после поединка своего подопечного против Энтони Ярда признался, что был обеспокоен доминированием британца в восьмом раунде и хотел остановить бой.

Примечательно, что американский специалист был в углу трагически скончавшегося Максима Дадашева от полученных травм и уговаривал россиянина прекратить бой. Видимо, МакГирт не хотел повторения этой ситуации с Ковалевым.

"Сергей выступил хорошо против молодого и голодного соперника. Да, Сергей совершил несколько ошибок. Что касается восьмого раунда, то было волнительно. И я сказал Ковалеву в перерыве, что остановлю бой, если подобное продолжится и в следующем раунде. Но Сергей взял всё под свой контроль и довел бой до победы", - заявил Макгирт.

Напомним, Ковалев нокаутировал Ярда в 11 раунде, будучи близким к поражению.