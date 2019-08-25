Ковалев - Альварес: стало известно, где может состояться бой

Появилась первая информация о поединке Ковалева и Альвареса.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев вероятно в следующем поединке встретится с чемпионом в среднем весе Саулем Альваресом.

Команды заявили о желании провести такой бой еще до того, как Ковалев защитил титул в бою с Энтони Ярдом.

В команде россиянина заявили, что бой с мексиканцем может состояться в Лас-Вегасе уже в ноябре, сообщает ТАСС.

"Бой может пройти в ноябре в Лас-Вегасе. Посмотрим, как будет восстанавливаться Сергей", - сказали в команде Ковалева.

После победы над Ярдом Ковалев изъявил желание провести бой с Альваресом, а его промоутер сказала, что ждет переговоров с командой мексиканца.