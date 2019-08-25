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Ковалев - Альварес: стало известно, где может состояться бой

Комментариев: 1
Появилась первая информация о поединке Ковалева и Альвареса.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев вероятно в следующем поединке встретится с чемпионом в среднем весе Саулем Альваресом.

Команды заявили о желании провести такой бой еще до того, как Ковалев защитил титул в бою с Энтони Ярдом.

В команде россиянина заявили, что бой с мексиканцем может состояться в Лас-Вегасе уже в ноябре, сообщает ТАСС.

"Бой может пройти в ноябре в Лас-Вегасе. Посмотрим, как будет восстанавливаться Сергей", - сказали в команде Ковалева.

После победы над Ярдом Ковалев изъявил желание провести бой с Альваресом, а его промоутер сказала, что ждет переговоров с командой мексиканца.

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Теги: Сергей Ковалев, Сауль Альварес, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  25.08.2019, 19:28
Оценка:  +2
петенька
Ковалева в этом поединке вытрахают в пуканчик. И будет Сереженька весело прыгать на члене мексиканца.
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