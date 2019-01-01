Кэмпбелл: Был шокирован, когда Ломаченко освистали в Лондоне

Британец уверен в победе над Василием при своих фанатах.

Британский проспект Люк Кэмпбелл, выступающий в легком дивизионе, высказался о предстоящем титульном поединке с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

Соперник украинца признался, что был шокирован негативной реакцией британских фанатов на Ломаченко во время первой битвы взглядов на вечере бокса в Лондоне. Кэмпбелл считает, что родные стены должны ему помочь победить Василия.

"Вижу себя чемпионом. Представляю, что побил парня, который является королем pound-for-pound. У меня есть шанс воплотить в реальность все мои мечты, завоевать в один день сразу три чемпионских пояса и победить Ломаченко. Безусловно, это возможность поставить пару галочек в моем списке целей.

Мы будем боксировать в столице моей страны. Во время вечера бокса в Лондоне, когда мы с Ломаченко встретились на ринге лицом к лицу, его слегка освистали. Я был шокирован, ведь не думал, что это может произойти.

Я понял, что толпа будет поддерживать своего парня. Фанаты будут болеть за меня. Болельщики очень хотят увидеть Ломаченко, однако они будут желать победы соотечественнику", - приводит слова Кэмпбелла Mirror.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.