Ковалев: Сауль Альварес? Да, я готов. Мне нужны только топ-бои

Сергей Ковалев после победы над Энтони Ярдом назвал желаемых соперников.

Российский чемпион полутяжелого веса по версии WBO Сергей Ковалев после победы над обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом ответил о вероятности своего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.

"Сауль Альварес? Да, я готов. У меня осталось мало времени в карьере, поэтому мне нужны только топ-бои. Я готов. Готов драться с любыми, и с Альваресом в том числе. Или с Дмитрием Биволом. Хочу только большие поединки в конце карьеры", - сказал Ковалев.