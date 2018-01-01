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Ковалев: Сауль Альварес? Да, я готов. Мне нужны только топ-бои

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Сергей Ковалев после победы над Энтони Ярдом назвал желаемых соперников.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

Российский чемпион полутяжелого веса по версии WBO Сергей Ковалев после победы над обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом ответил о вероятности своего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.

"Сауль Альварес? Да, я готов. У меня осталось мало времени в карьере, поэтому мне нужны только топ-бои. Я готов. Готов драться с любыми, и с Альваресом в том числе. Или с Дмитрием Биволом. Хочу только большие поединки в конце карьеры", - сказал Ковалев.

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