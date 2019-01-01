Эстрада защитил пояс WBC во втором наилегчайшем весе

Хуан Франсиско Эстрада одержал досрочную победу в 9-м раунде.

Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе Хуан Франсиско Эстрада (40-3, 27 КО) из Мексики техническим нокаутом победил претендента из США Диуэйна Бимона (16-2-1, 11 КО).

Эстрада лучше начал бой и во втором раунда дважды отправил претендента на канвас. Сперва Бимон побывал во флеш-нокдауне, а затем оказался на канвасе во второй раз после серии из левых хуков. Казалось, что в 3-й трехминутке чемпион добьет американца, но тот выжил и даже вернулся в бой спустя несколько раундов.

В 7-й трехминутке Эстрада потряс оппонента и нанес рассечение возле глаза, после чего усилил давление, завладел тотальным преимуществом и вынудил рефери остановить бой в 9-м раунде.