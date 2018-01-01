Ломаченко: Я не могу боксировать с Кроуфордом и Альваресом

Василий рассказал о своей цели в боксе.

Обладатель титулов WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о трудностях, с которыми он сталкивался во время перехода из одного дивизиона в другой.

"Я не могу проводить бои с Теренсом Кроуфордом или Саулем Альваресом. Они намного крупнее меня. Когда я боксировал в моих естественных весовых категориях, для меня все было не так сложно. Я не переживал о том, что могут возникнуть какие-то проблемы. Но когда я переходил в другой вес, становилось сложнее. Другие боксеры выше меня, у них больший размах рук".

Также Василий рассказал о своей цели в боксе.

"Я стараюсь не думать о плохом. Моя задача - выйти в ринг и показать свой бокс. Я нокаутирую соперников, если у меня все получается. К сожалению, я часто не могу до конца раскрыть свою личность, посколько мне сложно поговорить по-английски. Может быть, я не буду суперзвездой, но могу стать лучшим боксером в истории. Это моя цель", - приводит слова Ломаченко Sky Sports.

Напомним, 31 августа Василий Ломаченко проведет поединок против Люка Кэмпбелла.

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