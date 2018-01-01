Переключиться на мобильную версию

Ломаченко: Я не могу боксировать с Кроуфордом и Альваресом

Комментариев: 0
Василий рассказал о своей цели в боксе.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Обладатель титулов WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о трудностях, с которыми он сталкивался во время перехода из одного дивизиона в другой.

"Я не могу проводить бои с Теренсом Кроуфордом или Саулем Альваресом. Они намного крупнее меня. Когда я боксировал в моих естественных весовых категориях, для меня все было не так сложно. Я не переживал о том, что могут возникнуть какие-то проблемы. Но когда я переходил в другой вес, становилось сложнее. Другие боксеры выше меня, у них больший размах рук".

Также Василий рассказал о своей цели в боксе.

"Я стараюсь не думать о плохом. Моя задача - выйти в ринг и показать свой бокс. Я нокаутирую соперников, если у меня все получается. К сожалению, я часто не могу до конца раскрыть свою личность, посколько мне сложно поговорить по-английски. Может быть, я не буду суперзвездой, но могу стать лучшим боксером в истории. Это моя цель", - приводит слова Ломаченко Sky Sports.

Напомним, 31 августа Василий Ломаченко проведет поединок против Люка Кэмпбелла. 

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Ломаченко - Кэмпбелл. Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, бокс, легкий вес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь