Ковалев: Моя цель - пять боев и статус абсолютного чемпиона

Россиянин рассказал о дальнейших планах.

Обладатель титула WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил о желании объединить все пояса в своем дивизионе.

"Мои дальнейшие планы? Пять поединков и статус абсолютного чемпиона мира.

Давайте посмотрим, что произойдет в [[link_local link_article_id="1065256"]]бою с Ярдом[[/link_local]]. Конечно же, я хочу встретиться в ринге с Гвоздиком, Бетербиевым, Альваресом и Биволом. Но сейчас все зависит от того, что произойдет в моем поединке. Моя задача - сконцентрироваться на этой встрече", - приводит слова Ковалева Boxing Scene.

Напомним, что бой за титул WBO между Сергеем Ковалевым и Энтони Ярдом состоится в Челябинске 24 августа в 21:30 по киевскому времени.

Отметим, что следить за онлайн-трансляцией поединка можно следить на нашем сайте.