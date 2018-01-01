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Ковалев: Моя цель - пять боев и статус абсолютного чемпиона

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Россиянин рассказал о дальнейших планах.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Boxing Scene

Обладатель титула WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил о желании объединить все пояса в своем дивизионе. 

"Мои дальнейшие планы? Пять поединков и статус абсолютного чемпиона мира.

Давайте посмотрим, что произойдет в [[link_local link_article_id="1065256"]]бою с Ярдом[[/link_local]]. Конечно же, я хочу встретиться в ринге с Гвоздиком, Бетербиевым, Альваресом и Биволом. Но сейчас все зависит от того, что произойдет в моем поединке. Моя задача - сконцентрироваться на этой встрече", - приводит слова Ковалева Boxing Scene.

Напомним, что бой за титул WBO между Сергеем Ковалевым и Энтони Ярдом состоится в Челябинске 24 августа в 21:30 по киевскому времени.

Отметим, что следить за онлайн-трансляцией поединка можно следить на нашем сайте.

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Теги: Сергей Ковалев, Александр Гвоздик, бокс
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